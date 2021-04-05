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Мурманская область. Арктика (16+)05.04.21 15:30

Продолжается приём заявок на предоставление грантов на поддержку студенческих проектов в сфере благоустройства

В Заполярье продолжается приём заявок на предоставление грантовой поддержки лучшим студенческим проектам по реализации идей в сфере благоустройства городских общественных пространств. Об этом на оперативном совещании, которое провел глава региона Андрей Чибис, доложила министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

«Это новое направление. Его основной задачей является вовлечение студентов в процесс благоустройства, выявление молодых талантливых специалистов, которые в дальнейшем, мы надеемся, предпочтут остаться в регионе и работать на благо его развития, – подчеркнула Мария Гаврилова. – Хочу отметить, что ряд интересных студенческих проектов уже успешно реализован, а с поддержкой в виде грантов эта работа должна активизироваться».

На грантовую поддержку студенческих проектов в 2021 году правительством Мурманской области заложено 8 миллионов рублей. Размер гранта на одного получателя составит до 800 тысяч. Получить поддержку могут обучающиеся профильных направлений, а также выпускники 2019 и 2020 годов, выступающие в соавторстве со студентами.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, приём заявок на конкурсный отбор продлится по 13 апреля, после чего организатор конкурса – Центр городского развития Мурманской области – приступит к изучению проектов. Кроме того, специалисты Центра окажут всеобъемлющую методическую и техническую поддержку при реализации проектов-победителей в 2021 году.

«Очень надеюсь, что конкурс удастся. Будем смотреть на его результаты, и я еще раз подчеркну, в этом году мы беспрецедентно большие ресурсы выделяем на тему благоустройства. Принципиально важно, чтобы это все реализовалось, – подчеркнул губернатор Андрей Чибис. – Напомню, у нас 26 апреля запускается масштабное голосование в разрезе муниципалитетов за те проекты, которые мы будем реализовывать в 2022 году. Я всех призываю к активному участию в деле благоустройства своих населенных пунктов».

Напомним, голосование за проекты благоустройства 2022 года состоится на специально созданной платформе 51.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая.

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