Продолжается приём заявок на премию «За развитие Дальнего Востока и Арктики»

Премия «За развитие Дальнего Востока и Арктики» призвана отметить вклад людей, активно участвующих в экономической деятельности, в развитие регионов Дальнего Востока России и Арктической зоны Российской Федерации. Также она имеет благотворительную направленность.

В 2024 году премия приурочена к Году семьи в России. Среди номинаций, инициированных Экспертным советом премии, есть особая номинация — «СемьЯ».

Стать номинантом премии возможно как по собственной инициативе, так и по рекомендации органов государственного и муниципального управления, общественных организаций, юридических и физических лиц.

Необходимо направить анкету-заявку, оформленную на бланке организации, на участие в конкурсе в организационный комитет до 24 февраля 2024 года. Подробнее на сайте МРПА – «Премия за развитие Дальнего Востока и Арктики».

Президент РФ В.В. Путин, выступая на проходившем 12 сентября 2023 года во Владивостоке пленарном заседании VIII Восточного экономического форума, подчеркнул: «Самое главное для нас то, что Дальний Восток — это наряду с Арктикой регион, за которыми, безусловно, будущее России.».

Брошюра.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/img/all/122_prilozhenie_2_05_24_broshyura_premii_dviazrf__kratko__.pdf