Продолжается приём заявок от инициативных жителей региона в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект»

На портале «Наш Север» продолжается сбор предложений северян для участия в отборе победителей на софинансирование инициатив в рамках губернаторской программы «На Севере – твой проект!». Об этом сообщил вчера на оперативном совещании глава региона Андрей Чибис.

«На сегодняшний день подано 57 заявок, и предложения будут приниматься еще неделю. Не откладывайте возможность в долгий ящик и предложите то, что хотели бы улучшить в своём населённом пункте при нашей поддержке», – сказал губернатор.

Сбор заявок продлится по 8 октября включительно. Онлайн-голосование за предложенные проекты начнется 16 октября и также продлится три недели (по 5 ноября включительно), после чего будет проведен конкурсный отбор. Проекты-победители будут определены в конце ноября.

Напомним, губернаторская программа «На Севере – твой проект» стартовала в 2022 году. В рамках прошлого конкурса победителями признаны 62 проекта в 33 муниципальных образованиях.

Фото: https://gov-murman.ru