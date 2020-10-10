Продолжается процесс модернизации системы теплоснабжения региона

Площадку строительства новой котельной микрорайона Кортик ЗАТО г. Североморск посетил министр энергетики и ЖКХ региона Дмитрий Латышев в рамках контрольных мероприятий на объектах теплоснабжения Мурманской области.

Земляные работы полностью завершены, в активной фазе подготовка фундамента. Далее по плану сбор конструктива с одновременным монтажом крупногабаритного оборудования, поставка которого будет проходить поэтапно. Первые результаты по монтажу можно будет оценить уже в середине ноября. Ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2021 года после завершения необходимых пусконаладочных работ.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, новая котельная призвана заменить существующий энергоисточник, работающий на дорогостоящем флотском мазуте.

«Реализация проекта позволит не только сократить расходы предприятия более чем на 40 млн рублей в год благодаря отказу от использования мазута, а соответственно, и расходы областного бюджета на субсидию, но и повысить надежность производства тепловой энергии. Следующим этапом станет решение вопроса обновления тепловых сетей», – отметил Дмитрий Латышев.