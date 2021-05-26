В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. Депутаты одобрили принятие в первом чтении и окончательной редакции законопроекта, утверждающего дополнительные соглашения от 31 декабря 2020 года.

- Продолжается работа по обеспечению финансовой стабильности Мурманской области, - подчеркнул Борис Пищулин. – Идт речь о соглашениях нашего региона с Министерством финансов РФ о реструктуризации бюджетных кредитов, полученных Мурманской областью из федерального бюджета. Дополнительными соглашениями даётся возможность перенести сроки погашения кредитов на более поздний период до 29-го года.

В ходе рассмотрения вопроса отмечалось, что в соответствии с реструктуризацией изменены условия и схемы возврата кредитов. Высвобождаемые в результате снижения объёма погашения задолженности средства (1,4 миллиарда рублей) будут направлены на новые инвестиционные проекты, реализуемые на территории области. Депутаты отметили необходимость ознакомиться с информацией о распределении этих средств, которая будет предоставлена в Думу по мере готовности.

Парламентарии рассмотрели и одобрили проект соглашения о передаче Контрольно-счётной палате Мурманской области полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, заключаемого между Советом депутатов муниципального образования городское поселение Ревда Ловозерского района и Контрольно-счётной палатой Мурманской области. В прошлом году одобрено два подобных соглашения КСП области с Ловозером и Ловозерским районом.

По мнению депутатов, это повысит качество и эффективность контроля использования бюджетных средств, и на примере работы этих муниципальных образований можно делать выводы о необходимости расширения подобной практики.