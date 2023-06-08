Продолжается регистрация на Всероссийский творческий конкурс «КОНТЕКСТ»

Всероссийский творческий конкурс «КОНТЕКСТ» посвящён подвигам военнослужащих в тылу и на передовой в зоне СВО, благодарности защитникам Отечества и волонтёрам, помощи жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей, единению многонационального народа России во благо мира и продвижению традиционных ценностей в российском обществе.

Участниками могут стать все желающие в возрасте от 14 лет. Конкурсные работы принимаются в разных форматах: стихотворение, авторская песня, фотография, видеорепортаж, статья в СМИ.

Узнать подробности и подать заявку на участие в конкурсе «КОНТЕКСТ» можно на онлайн платформе «ДОБРО.РФ».

Как сообщает комитет молодежной политики Мурманской области, десять победителей конкурса старше 18 лет получат путёвку на фестиваль «Таврида.Арт». Участники в возрасте от 14 до 17 лет в качестве призов получат комплекты брендированной сувенирной продукции от организаторов и партнёров конкурса.

Организаторами конкурса являются Росмолодёжь.Добро, «Таврида.Арт», Академия творческих индустрий «Меганом», Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

Фото: https://gov-murman.ru