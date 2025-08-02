Продолжается регистрация площадок акции «Литературный диктант»

В этом году международная просветительская акция «Литературный диктант» состоится 26 сентября / 27 сентября в учреждениях культуры и образования в России и за рубежом. День и время проведения организаторы на местах могут выбрать самостоятельно. Чтобы организовать работу площадки, необходимо до 10 сентября подать заявку через официальный сайт акции: vk.cc/cO9UfK

Как сообщает vk.com/murmannauchka, в настоящее время зарегистрировано уже более 600 площадок в Российской Федерации и за её пределами. Самое большое количество заявок поступило из Ставропольского края, Мурманской области, Ханты-Мансийского автономного округа. За рубежом большой интерес к акции проявили представители Приднестровской Молдавской Республики, на текущий момент там располагается 16 площадок. Постоянными участниками «Литературного диктанта» являются площадки в Республике Беларусь, Республике Таджикистан, Республике Кыргызстан, Аргентине, Камбодже. Впервые были зарегистрированы площадки в Шри-Ланке, Афганистане и Дании.

Акция инициирована Мурманской областной научной библиотекой и проводится в партнёрстве с Всероссийской библиотекой иностранной литературы им. М.И. Рудомино при поддержке Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, а также Министерства культуры Мурманской области.

Впервые она состоялась в 2021 году, а уже в 2022 году приобрела международный масштаб. За время проведения акции к ней присоединилось 4000 площадок из 25 стран мира, Диктант написали свыше 100000 человек.

Фото: https://vk.com/murmannauchka?appId=6287487&z=photo-44573273_457293155%2F498837f35fb812d50a