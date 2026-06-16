Продолжается регистрация площадок «Литературного диктанта 2026»

25 и 26 сентября уже в шестой раз состоится международная просветительская акция «Литературный диктант». 20 марта открылась онлайн-регистрация площадок для участия в акции. Как отмечает vk.com/murmannauchka, первые энтузиасты уже активно подключаются к подготовке: на данный момент зарегистрировано 355 площадок на территории Российской Федерации.

В этом году одними из первых к акции присоединились партнёры - площадки из Таджикистана, Беларуси и 4 площадки из Приднестровской Молдавской Республики. Также подтвердили свое участие представительства Россотрудничества в Ливане и Королевстве Бельгия, демонстрируя международный охват акции.

Литературный диктант – это редкая возможность проверить свои знания русской литературы, принять участие в масштабном культурном событии и внести свой вклад в сохранение и популяризацию литературного наследия. Мы приглашаем все заинтересованные учреждения – библиотеки, школы, вузы, культурные центры, а также всех неравнодушных к литературе граждан – стать частью нашего проекта.

Регистрация для организаторов площадок продлится до 10 сентября. Подробная информация о правилах проведения, регистрации и этапах акции доступна на официальном сайте акции — литдиктант.рф

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457305101%2F42b28175367a38a6bd