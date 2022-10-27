Продолжается регистрация участников Всероссийского школьного конкурса по статистике «Тренд»

От Мурманской области к настоящему моменту зарегистрированы четыре команды: три – из средней школы № 279 г. Гаджиево и одна – из основной школы № 8 г. Кировска.

Напоминаем, что интеллектуальное испытание проводится в два тура: I тур – региональный с регистрацией и загрузкой отчётов о выполненных исследованиях на сайте конкурса до 8 января 2023 года, II тур – общероссийский с представлением видеороликов по теме исследования до 31 марта 2023 года.

В каждом туре определяются победители и призёры конкурса, которые будут отмечены свидетельством о победе в региональном конкурсе и дипломами в соответствии с набранными баллами, на общероссийском уровне – почётным знаком победителя конкурса и соответствующими дипломами. В случае коллективного участия награды получают все члены группы.