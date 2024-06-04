Продолжается реконструкция моста через реку Большая Печенга в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Продолжается реконструкция мостового перехода через реку Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель – Приречный – а/д «Лотта». Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В региональном Минтрансе отмечают, что приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автодорог невозможно без приведения в соответствующее состояние искусственных сооружений на них.

Работы на мосту через реку Большая Печенга начались в прошлом году: дорожники завершили все основные задачи подготовительного этапа, подготовили территорию под строительство, выполнили монтаж и обустройство рабочих площадок, обустроили четыре опоры, приступили к устройству сопряжения опор с насыпью подходов и пролетного строения. Движение автотранспорта на реконструируемом участке было перенаправлено на обустроенный объезд по временному мостовому сооружению.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в начале мая, после технологического перерыва, работы возобновлены. В настоящее время мостовики проводят заливку межбалочных швов и установку подмостей. По правой стороне мостового сооружения выполняется армирование консольного участка и изготовление арматурных хомутов. На подходах к искусственному сооружению подрядчик приступил к устройству подстилающего слоя из песка и раковин шкафной стенки.

Фото: https://gov-murman.ru