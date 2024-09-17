Продолжается реконструкция моста через реку Большая Печенга в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжаются работы по реконструкции мостового перехода через реку Большая Печенга на км 32 автомобильной дороги Никель – Приречный – а/д «Лотта».

Это переходящий объект дорожного проекта, работы на котором начались в 2023 году и возобновились в апреле этого года после технологического перерыва.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в настоящее время подрядная организация выполняет работы по наращиванию водопропускной трубы на подходах к мосту, производит укрепление откосов насыпи и устройство кюветов. Началась укладка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/