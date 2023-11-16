Продолжается реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Продолжается реконструкция мостового перехода через р. Большая Печенга на км 32+586 автомобильной дороги Никель – Приречный - а/д «Лотта».

Выполнены работы по разработке грунта выемки экскаватором, нарезка кюветов уступов на откосах, уплотнение грунта насыпи катком и планировка верха земляного полотна откосов насыпи, откосов выемки, кюветов и обочин, а также укрепление почвенно-растительным слоем грунта.

Ведётся установка фильтр-патронов с гидроизоляцией колодца, монтаж трубы из гофрированного металла, устройство сборного железобетонного фундамента и водоотводного полимерного лотка.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, общее выполнение работ 45%, срок окончания работ - 2024 год.

Фото: https://gov-murman.ru