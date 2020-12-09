Продолжается реконструкция Мурманского областного краеведческого музея

Профильный вице-губернатор проконтролировал ход реконструкции краеведческого музея. Объект находится на особом контроле у вице-губернатора – министра строительства Мурманской области Владислава Сандурского. Накануне он посетил стройплощадку с очередным визитом.

На данный момент в здании завершается монтаж кровли, продолжаются работы по фасаду с обязательным устройством тепляков, замене деревянных окон и внутренней отделке помещений.

«С учётом необходимости повторной экспертизы и уточнения проектных решений подрядчик немного сбавил темп работ. Тем не менее, задача стоит до марта завершить реконструкцию краеведческого музея», – подчеркнул Владислав Сандурский.