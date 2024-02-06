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Мурманская область. Арктика (16+)06.02.24 11:30

Продолжается реконструкция водопроводной станции, которая на сегодняшний день обеспечивает питьевой водой Росляково, Сафоново и Сафоново-1

Так, проектом предусмотрена установка нового очистного оборудования «АЭРОМАГ». 

Система очистки российского производства имеет ряд преимуществ: экологичность - очистная установка произведена с использованием сополимеров полипропилена и пищевой нержавеющей стали; энергоэффективность - при очистке воды используется минимальное количество электроэнергии; безопасность - безреагентная очистка, т.е. очистка без применения каких-либо химических реагентов на стадии очистки или промывки.

«АЭРОМАГ» работает по принципу водопада: отделение примесей происходит под давлением мощного напора. После отделения загрязнения будут накапливаться в специальных емкостях.

Как сообщает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, «АЭРОМАГ» до настоящего времени использовался только для подземных источников. Станция на Большом Грязненском стала своего рода пилотным проектом для использования оборудования для очистки воды из озера.

Напомним, правительством Мурманской области подписано соглашение с Минстроем России о выделении средств на реконструкцию водопроводной насосной станции на озере Большое Грязненское в рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда». Мероприятия включены в стратегический план развития региона «На Севере – жить».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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