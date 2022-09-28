Продолжается рекультивация санкционированной свалки в Заозерске

На территории Мурманской области в рамках федерального и регионального проектов «Чистая Страна» национального проекта «Экология» продолжаются работы по рекультивации санкционированной свалки, расположенной в ЗАТО город Заозерск.

Мероприятие по рекультивации реализуется в два этапа. В ходе технического этапа рекультивации произойдет изменение конфигурации тела свалки посредством перемещения накопленных отходов. Сформированный террикон полигона будет укрыт изолирующим экраном из геосинтетических материалов, устроена пассивная система отведения свалочных газов, а также система по отведению и обезвреживанию фильтрата.

Как сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, по завершении технического этапа последует биологический, направленный на восстановление баланса нарушенных земель. Срок реализации проекта – ноябрь 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru