Продолжается ремонт автодороги Кандалакша – Полярные Зори в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

На региональной автомобильной дороге Кандалакша – Полярные Зори продолжаются работы по капитальному ремонту трассы на участке с 0 по 3 км в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Все необходимые подготовительные работы по организации дорожного движения подрядной организацией завершены: выставлены временные знаки и информационные щиты, дорожники приступили к основным работам.

На объекте ремонта уже закончены работы по снятию растительного слоя, демонтажу ограждения и существующих дорожных знаков, фрезерованию асфальтобетонного покрытия и замене основания под водопропускные трубы.

В настоящее время подрядчик выполняет работы по устройству ЩПС (нижний слой асфальтобетонного покрытия) и укладке водопропускных труб.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в процессе работ подрядная организация обновит дорожное полотно в объёме более 13 тысяч квадратных метров, выполнит устройство 16 водопропускных труб, бордюров и тротуаров. Проектом предусмотрено обустройство газона, укрепление обочин асфальтогранулятом и засевом травы, а также установка 73 дорожных знаков и нанесение дорожной разметки.

Завершить работы планируется в октябре текущего года. После исполнения контракта установлен гарантийный срок на выполненные работы, в течение которого подрядчиком будут устраняться выявленные дефекты.

Фото: https://gov-murman.ru