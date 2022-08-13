Продолжается ремонт детской поликлиники в Кандалакше

Капитальный ремонт выполняется в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Общая стоимость работ составит более 45 млн рублей.

Полностью будут отремонтированы внутренние помещения поликлиники, проведен ремонт фасада здания и кровли.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, в настоящее время завершается ремонт кровельного покрытия, ведутся работы по утеплению фасада здания, выполнен демонтаж стен и создана новая планировка помещений, продолжается отделка стен и пола, начаты работы по тепловодоснабжению и водоотведению.

Полностью работы будут завершены до конца 2022 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/