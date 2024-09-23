Продолжается ремонт дорог в областном центре

В конце прошлой недели заместитель главы администрации города Мурманска — председатель комитета по развитию городского хозяйства Никита Нерубащенко, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Максим Сахневич на совместном рабочем выезде посетили несколько объектов улично-дорожной сети заполярной столицы.

На проспекте Героев-североморцев (от Верхне-Ростинское шоссе до ул. Александрова) завершены дорожные работы на проезжей части в рамках нацпроекта «Безопасные качественные работы». Протяженность участка составила 800 метров. Также обновлен тротуар в рамках стратегического плана «На Севере — жить!» на средства областного дорожного фонда.

В рамках областной стратегии продолжается ремонт перекрестка проспекта Героев-североморцев и улицы Юрия Гагарина. Степень готовности — 60%. Уже завершены работы по прокладке кабельных трасс под проезжей частью, в настоящее время идёт установка островка безопасности.

На улице Александра Невского (от проспекта Героев-североморцев до улицы Вице-адмирала Николаева) ведутся работы по установке бортового камня, подготовке к асфальтированию проезжей части в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Кроме того, на этом участке выполнен ремонт тротуаров. На средства областного дорожного фонда в рамках плана «На Севере — жить!» обновлено 1937 квадратных метров асфальтового покрытия.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=28509&page=1