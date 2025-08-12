Продолжается ремонт дорог в областном центре

В рамках дорожной кампании 2025 года по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» и стратегическому плану «На Севере — жить!» в Мурманске выполняется ремонт дорожного полотна на 15 участках автомобильных дорог, общая протяжённость которых составляет почти 17 км.

На участке автодороги по улице Прибрежной (от моста до улицы Достоевского) планируется выполнить ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части площадью 10 845 кв. метров и тротуаров площадью – 1426 кв. метров.

Как сообщает администрация города Мурманска, на сегодняшний день на объекте выполнено фрезерование проезжей части, ведутся работы по устройству щебеночного основания тротуаров, уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия проезжей части. Продолжаются работы по устройству бортового камня.

Благодаря раннему старту дорожной кампании 2 участка из 15, запланированных на 2025 год, уже готовы, на остальных работы ведутся согласно графику. Контроль ведётся на всех этапах, при обнаружении недостатков подрядчик устраняет их за свой счёт.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30592&page=1