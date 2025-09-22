Продолжается ремонт дороги к Центру гражданско-патриотического воспитания «На Севере — жить!»

В Кольском округе продолжаются работы по ремонту автоподъезда к РЛС в районе поселка Магнетиты. На объекте завершены срезка существующего покрытия и устройство нижнего выравнивающего слоя.

В настоящее время подрядчики выполняют устройство верхнего слоя дорожного покрытия из асфальтобетонной смеси А16Вн.

Далее дорожники приступят к планировке обочин автогрейдером с обеспечением поперечных уклонов. Также будет выполнено устройство горизонтальной дорожной разметки краской с микростеклошариками.

Дорога обеспечивает транспортное сообщение с Центром гражданско-патриотического воспитания «На Севере — жить!».

