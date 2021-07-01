Продолжается ремонт дворовых территорий в столице Заполярья

В областном центре продолжается реализация федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Так, в рамках программы осуществляется ремонт дворовой территории дома, расположенного по адресу ул. Челюскинцев, 31.

Этот двор небольшой, но в нём есть сложности, которые далеко не всегда встречаются во дворах с гораздо большей площадью. Например, ливневая канализация не подведена к общей системе стока воды. Сейчас подрядчик работает над этим вопросом. Из-за этого сроки окончания работ немного сдвигаются.

Здесь так же как, например, во дворе по улице Шмидта, 11 обнаружилось, что фактическое расположение инженерных сетей не соответствует проекту. Работа по их переустройству уже ведётся. Все необходимые материальные ресурсы для этого имеются.

Двор оказался для подрядчика непростым. Но, как заверили строители, подрядная организация будет прилагать все усилия, чтобы выполнить все работы качественно.

Благоустройство дворовых территорий и общественных пространств Мурманска проводится ежегодно. Так, в этом году в рамках национального проекта в столице Заполярья планируют обновить 22 придомовые территории и две общественные зоны – территорию возле памятника В.И. Ленину, расположенного на одноименном проспекте рядом с домом № 63 и площадку по проспекту Кольский, 101.

Всего за время реализации национального проекта «Жильё и городская среда» с 2017 по 2020 годы было благоустроено 43 двора и 9 общественных территорий.