Продолжается ремонт путепровода через железную дорогу в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Продолжается ремонт путепровода через железную дорогу на км 1+890 объездной автомобильной дороги в Апатитах. Работы выполняются в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Мостовики завершили демонтажные работы: сняли асфальтобетонное покрытие пролета моста, разобрали существующие металлоконструкции, гидроизоляцию и деформационные швы.

В настоящее время подрядчик заканчивает работы по устройству крайних и торцевые монолитных железобетонных участков балок пролетного строения и уже приступил к устройству выравнивающего слоя на первом пролете с подготовкой к гидроизоляции. Работы ведутся без прекращения движения и согласно графику.

Проектом также предусмотрена замена барьерного ограждения, установка очистных сооружений, замена лестничных сходов и перильных ограждений, устройство новых опоры наружного освещения.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, ремонт мостового сооружения выполняется в два этапа с технологическим перерывом, который продлится с ноября 2024-го по май 2025 года. Окончание работ запланировано на IV квартал 2025 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/