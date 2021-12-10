Продолжается ремонт путепровода через железную дорогу Заполярный-Сальмиярви

Подрядная организация ООО «Аксай» в рамках государственного контракта проводит плановую работу по ремонту путепровода через железную дорогу Заполярный-Сальмиярви, связанную с заменой пролётных строений, в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Заказчиком объекта является «Мурманскавтодор».

Путепровод через железную дорогу расположен на пятом километре автомобильной дороги общего пользования регионального значения Заполярный-Сальмиярви. Год постройки путепровода – 1985-й, его длина - 58,2 метра.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, на сегодняшний день техническая готовность объекта составляет 87%. Полностью произведён монтаж пролётных строений, отремонтированы промежуточные и крайние опоры.

Специалисты «Мурманскавтодора» обращают внимание водителей на то, что движение через объект ремонта осуществляется в соответствии с временным проектом организации дорожного движения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/430525/#&gid=1&pid=3