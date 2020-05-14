Продолжается рост производства продукции аквакультуры в стране

Россия в первом квартале произвела 103,6 тысячи тонн продукции товарного рыбоводства, что на 37,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года (75,3 тысячи тонн), сообщает Минсельхоз.

Из общего объёма 38,1% продукции аквакультуры выращено в Дальневосточном федеральном округе, 24,8% - в Южном, 22,3% - в Северо-Западном, 8,6% - в Северо-Кавказском, 2,6% - в Центральном, 1,7% - в Уральском, 1,3% - в Приволжском, 0,5% - в Сибирском федеральных округах.

По данным министерства, значительный прирост обеспечили хозяйства Приморского края и Астраханской области. Большую часть производства товарного рыбоводства традиционно занимают лососевые, а также толстолобик и карп.

В 2019 году рыбоводные хозяйства РФ произвели 248 тысяч тонн продукции, включая посадочный материал, что на 3,9% больше, чем в 2018 году.