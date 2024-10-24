Продолжается строительство корпуса Мурманского онкодиспансера

Возведение хирургического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера продолжается. На объекте ведутся активные работы: строители в ближайшие дни приступят к восьмому этажу.

Сейчас подрядная организация монтирует опалубки плиты перекрытия между седьмым и восьмым этажами. Также специалисты устанавливают лестнично-лифтовые узлы на седьмом этаже, а на первых пяти этажах – ограждающие конструкции из газобетонных блоков и устройство поясов из керамического кирпича.

«На завершающей стадии выполнение работ по прокладке наружных сетей водоотведения и теплоснабжения», – сообщил глава министерства строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, хирургический корпус – это важный проект для региона, который реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение». Новый корпус будет представлять собой девятиэтажное здание, где разместятся пять специализированных операционных, оборудованных в соответствии со всеми современными стандартами и технологическими требованиями. Здесь также планируется создать отделение реанимации и интенсивной терапии, палатные отделения хирургического профиля и вспомогательные подразделения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/