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Мурманская область. Арктика (16+)17.01.24 15:30

Продолжается строительство школы на Советской улице в Мурманске

В Мурманске продолжается строительство школы на улице Советской. Подрядчик выполнил работы по устройству фундаментов на блоках «А», «Б «и В», изготовил металлокаркас для межэтажных перекрытий блока «В». 

«В марте 2024 года планируем подключить здание к системе отопления – сообщил исполняющий обязанности министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков. – Продолжаются работы на блоках «А» и «Б». Там строители возводят кирпичные стены, перегородки и монтируют плиты перекрытия. В блоках специалисты установили лестничные марши, на первом этаже готовы бетонные полы. Приступили к штукатурным работам, прокладке сетей электроснабжения внутри здания. В феврале 2024 года на блоке «В» планируют приступить к обшивке металлокаркаса сэндвич-панелями».

Школа на Советской станет первой построенной в Мурманске почти за 30 лет. Проект реализуется в рамках национального проекта «Образование» и регионального плана «На Севере — жить». 

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, учреждение рассчитано на 500 мест, и с его появлением уменьшится нагрузка на другие мурманские школы. 

В здании на улице Советской для удобства учеников и педагогов обустроят просторные аудитории, библиотеку и спортзалы. В том числе будет зал хореографии и тренажерный зал. Лаборантские и кабинеты для ребят оснастят современной техникой. 

На территории возле школы подрядчик оборудует площадки для волейбола, мини-футбола, баскетбола. На территории школы будет беговая дорожка и яма для прыжков, а также площадка для проведения мероприятий. 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru

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