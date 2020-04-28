Продолжается уборка улиц областного центра

Уборка улиц Мурманска и вывоз снега специалистами муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» ведётся круглосуточно.

Специалисты к работе подходят комплексно. Она включает в себя механизированную очистку проезжей части дорог и тротуаров, а также лестниц и остановок в ручном режиме.

– В соответствии с погодными условиями переоборудовать технику мы планируем после майских праздников. Но в любом случае, у нас пескоразбрасыватели остаются работать, а вся остальная техника будет переоборудована в поливомоечные машины, – отметил руководитель муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» Станислав Ланин.

За минувшие сутки с улиц города вывезены 3142 кубометра снега. На посыпку дорог использованы 115 кубометров пескосоляной смеси. Задействованы 160 единиц техники. В ручной уборке задействованы 189 человек.