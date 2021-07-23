Продолжается укрепление и обновление материально-технической базы образовательных учреждений Заполярья к новому учебному году

В Мурманской области в рамках подготовки к новому учебному году продолжается укрепление и обновление материально-технической базы учреждений.

Так, из резервного фонда правительства Мурманской области будет направлено более 23,6 млн рублей на выполнение работ по замене оконных блоков в общеобразовательных организациях Мурманска. Соответствующее постановление подписал глава региона Андрей Чибис.

Также преобразования ждут заозерскую школу №289 с углубленным изучением отдельных предметов. На эти цели ЗАТО г.Заозерск из областного бюджета будут предоставлены средства в размере более 3,7 млн рублей. На втором и третьем этажах младшей школы будет произведена замена окон. Кроме того, для центра «Точка роста», открытого в школе в 2020 году в рамках нацпроекта «Образование», будет приобретён интерактивный комплекс. Работа организована по поручению губернатора Андрей Чибис по итогам его рабочей поездки в муниципалитет, состоявшейся в начале июля.

В Мурманском строительном колледже им. Н.Е. Момота к новому учебному году будет проведена замена узла учёта тепловой энергии. Общая стоимость работ - более полумиллиона рублей.

Кроме того, для нужд Минькинской коррекционной школы-интерната будет приобретена посудомоечная машина, предмоечный и раздаточный столы, сообщает Министерство образования и науки Мурманской области.