Продолжается всероссийское голосование за проекты благоустройства в рамках нацпроекта

До 12 июня у мурманчан есть возможность отдать свой голос за один из двух проектов благоустройства общественных территорий, которые будут обновлены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Мурманске горожанам предложен выбор между улицей Воровского и площадью перед конгресс-отелем «Меридиан».

Те, кто ещё не успел проголосовать, могут сделать это по ссылке. Для голосования необходима регистрация на «Госуслугах». Мурманчанам также помогают волонтеры: в учреждениях здравоохранения, культуры и спорта, в учебных заведениях, на специальных информационных точках, в общественных пространствах и на массовых мероприятиях. Их можно узнать по специальной униформе и планшетам.

В городе-герое в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на протяжении последних лет реализован целый ряд идей, в том числе предложенных самими горожанами. Так, накануне Дня Победы уместно будет вспомнить создание аллеи Полярной дивизии на проспекте Героев-североморцев, территория благоустроена в 2020 году.

Камень на месте будущего памятника Полярной дивизии — легендарному соединению народного ополчения, в начале войны остановившему врага на подступах к городу, — был заложен на проспекте Героев-североморцев еще в 1991 году. В 2016-м заполярные общественники наконец выступили с практической инициативой о создании мемориала. В результате широкого обсуждения проектов памятника был выбран эскиз скульптора Александра Арсентьева, изображающий боевых товарищей — рабочего-ополченца и солдата-красноармейца. Монумент был установлен и открыт в октябре 2020 года, накануне Дня города. Он стал архитектурной доминантой нового общественного пространства — аллеи имени Полярной дивизии, созданного благодаря нацпроекту в зелёной зоне, прилегающей к домам №76 корпус 1 и 78 корпус 1 по проспекту Героев-североморцев. Сегодня аллея и памятник — одна из достопримечательностей Мурманска, любимое место прогулок жителей Ленинского округа и площадка проведения массовых мероприятий патриотического характера.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29929&page=1