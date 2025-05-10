Без братьев наших меньших жизнь скучна: в Москве работает антикафе с капибарами, а в Нидерландах открылся новый заповедник тюленей45% опрошенных россиян считают нынешнюю нагрузку школьников чрезмерной
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)10.05.25 14:00

Продолжается всероссийское голосование за проекты благоустройства в рамках нацпроекта

До 12 июня у мурманчан есть возможность отдать свой голос за один из двух проектов благоустройства общественных территорий, которые будут обновлены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В Мурманске горожанам предложен выбор между улицей Воровского и площадью перед конгресс-отелем «Меридиан».

Те, кто ещё не успел проголосовать, могут сделать это по ссылке. Для голосования необходима регистрация на «Госуслугах». Мурманчанам также помогают волонтеры: в учреждениях здравоохранения, культуры и спорта, в учебных заведениях, на специальных информационных точках, в общественных пространствах и на массовых мероприятиях. Их можно узнать по специальной униформе и планшетам.

В городе-герое в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на протяжении последних лет реализован целый ряд идей, в том числе предложенных самими горожанами. Так, накануне Дня Победы уместно будет вспомнить создание аллеи Полярной дивизии на проспекте Героев-североморцев, территория благоустроена в 2020 году.

Камень на месте будущего памятника Полярной дивизии — легендарному соединению народного ополчения, в начале войны остановившему врага на подступах к городу, — был заложен на проспекте Героев-североморцев еще в 1991 году. В 2016-м заполярные общественники наконец выступили с практической инициативой о создании мемориала. В результате широкого обсуждения проектов памятника был выбран эскиз скульптора Александра Арсентьева, изображающий боевых товарищей — рабочего-ополченца и солдата-красноармейца. Монумент был установлен и открыт в октябре 2020 года, накануне Дня города. Он стал архитектурной доминантой нового общественного пространства — аллеи имени Полярной дивизии, созданного благодаря нацпроекту в зелёной зоне, прилегающей к домам №76 корпус 1 и 78 корпус 1 по проспекту Героев-североморцев. Сегодня аллея и памятник — одна из достопримечательностей Мурманска, любимое место прогулок жителей Ленинского округа и площадка проведения массовых мероприятий патриотического характера.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=29929&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)К кладовым Арктики подбираем «атомные ключи»
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
Kermit
25.04.25 21:36
Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило
Комментарий к новости:Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире20:15Городские хроники (6+)20:30«Итоги». Информационная программа (12+)21:30«Лейтенант Суворов». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Инфляция сдаётся-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 23 копейки, доллар потерял 10 копеек-PRO Энергетику (18+)Котельную филиала АО «МЭС» «Мурманская теплосеть» в районе Абрам-Мыс полностью модернизируют-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Для дропперов готовят уголовную ответственность
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»