За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, три бронетранспортёра, 17 боевых бронированных машин, а также два автомобиля, четыре артиллерийских орудия и две пусковые установки РСЗО.

Министерство обороны Российской Федерации 21 августа опубликовало сводку о ходе операции по уничтожению формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Российской Федерации. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии сорваны попытки атак штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька. В результате ВСУ потеряли более 45 военнослужащих убитыми и ранеными, двое – взяты в плен, уничтожены два танка, бронетранспортёр М113 производства США и шесть боевых бронированных машин.

Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Косица, Нижний Клин, Снагость, Свердликово и Казачья Локня.

Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов ВСУ в Сумской области: 22-й и 41-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой, 92-й штурмовой бригад, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны, а также 69-го стрелкового батальона в районах населённых пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Краснополье, Новые Вирки, Покровка, Писаревка, Могрица и Юнаковка.

За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники, в том числе шесть танков, три бронетранспортёра, 17 боевых бронированных машин, а также два автомобиля, четыре артиллерийских орудия и две пусковые установки РСЗО.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil