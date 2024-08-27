Продолжается выявление и уничтожение в лесных массивах диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории

За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе: танк, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 21 боевая бронированная машина, а также 5 артиллерийских орудий, два миномета, 11 автомобилей и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Министерство обороны Российской Федерации 26 августа опубликовало сводку о ходе операции по уничтожению формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Российской Федерации. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Кремяное, Малая Локня и Нечаев, а также сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Спальное, Коренево, Погребки и Ольговка.

В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными. Уничтожены: танк, три боевых бронированных машины и один автомобиль.

Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Локня, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Южный.

Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Белополье, Бунякино, Бояро-Лежичи, Барановка, Дружба, Запселье, Катериновка, Малушино, Первомайское, Орловка, Пустогород, Свесса, Сумы, Хотень, Червоное и Ястребиное.

За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе: танк, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 21 боевая бронированная машина, а также 5 артиллерийских орудий, два миномета, 11 автомобилей и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil