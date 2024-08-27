Проекты Мурманской области вновь стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской средыСтартовал региональный фотоконкурс «На Севере – отдыхать!»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.08.24 09:30

Продолжается выявление и уничтожение в лесных массивах диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории

За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе: танк, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 21 боевая бронированная машина, а также 5 артиллерийских орудий, два миномета, 11 автомобилей и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Министерство обороны Российской Федерации 26 августа опубликовало сводку о ходе операции по уничтожению формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Российской Федерации. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населённых пунктов Кремяное, Малая Локня и Нечаев, а также сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Спальное, Коренево, Погребки и Ольговка.

В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными. Уничтожены: танк, три боевых бронированных машины и один автомобиль.

Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.

Ударами авиации, огнём артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, 10-й Октябрь, Кругленькое, Локня, Михайловка, Новая Сорочина, Плехово, Снагость и Южный.

Оперативно-тактической авиацией нанесены удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Белополье, Бунякино, Бояро-Лежичи, Барановка, Дружба, Запселье, Катериновка, Малушино, Первомайское, Орловка, Пустогород, Свесса, Сумы, Хотень, Червоное и Ястребиное.

За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе: танк, две боевые машины пехоты, три бронетранспортера и 21 боевая бронированная машина, а также 5 артиллерийских орудий, два миномета, 11 автомобилей и РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари оказались самыми востребованными в судостроении
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Правовая консультация (18+)А вы знаете, какой недвижимостью владеет ваш ребёнок?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире16:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:30«Море здоровья». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Давать денег в долг стали чаще и больше-PRO Валюту (16+)Цены на нефть слабо опускаются, доллар США дешевеет к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год - директор Кольской АЭС Василий Омельчук-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 26 августа-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика