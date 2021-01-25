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Мурманская область. Арктика (16+)25.01.21 15:00

Продолжается заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета

Продолжается заключение соглашений с муниципальными образованиями Мурманской области о предоставлении трансфертов, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета в системе «Электронный бюджет». Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области доложил и.о. министра финансов региона Михаил Селезнёв.

«Учитывая, что срок заключения соглашений с муниципальными образованиями напрямую зависит от даты вступления в силу соглашения с федеральным ведомством, на сегодняшний день необходимо было заключить 84 соглашения, из которых своевременно заключено 81 соглашение. По трем соглашениям Печенгского муниципального округа возникли технические проблемы подписания в системе «Электронный бюджет», которые будем оперативно решать с Минфином России. Но со стороны самого муниципального образования, соответствующего областного ведомства вся работа была проведена вовремя», – подчеркнул Михаил Селезнёв.

Оставшиеся 29 соглашений необходимо будет заключить в период до 31 января.

«Кроме того, до конца января запланировано заключение 176 соглашений за счет средств областного бюджета, из которых на сегодняшний день заключено 27: 18 – Министерством финансов, 9 – Министерством юстиции», – отметил руководитель финансового органа.

Как сообщает региональное Министерство финансов,  до 15 февраля должны быть заключены соглашения, по которым требуется конкурсное распределение средств областного бюджета по 12 субсидиям.

Мониторинг будет продолжен.

«Чем быстрее лимиты будут открыты в муниципалитетах, тем быстрее начнутся соответствующие процедуры. Минфин и Елену Васильевну Дягилеву прошу следить за этим внимательно. Если возникают сложности, снимайте их оперативно. Деньги должны быть доступны в муниципалитетах. Мы в состоянии доводить лимиты, не дожидаясь предельных сроков», - подчеркнул Андрей Чибис.

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