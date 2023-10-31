Продолжается заявочная кампания на получение кинорибейтов в Мурманской области

Кинематографисты, создающие фильмы в Кольском Заполярье, могут вновь претендовать на субсидии областного правительства - заявки принимают по 14 ноября.

Как пишет vk.com/murmanculture, сумма рибейта, которую может запросить кинокомпания, не должна превышать 30% от общей суммы планируемых затрат на съёмки в регионе, а работу над фильмами территории Мурманской области необходимо завершиться до конца нынешнего года. Подробную информацию о сроках и способах подачи заявок можно найти на сайте регионального Минкульта.

Развитие кинопроизводства в Мурманской области – одно из ключевых мероприятий в сфере культуры, включенных в стратегический план #насевережить. Помимо кинорибейтов для профессиональных съёмочных команд, план предусматривает гранты для молодых режиссёров и творцов, а также инициативы, связанные с экологичным подходом к работе киностудий в Кольском Заполярье.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457267663%2Falbum-139605315_00%2Frev