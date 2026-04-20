Продолжают поступать жалобы мурманчан на качество работы управляющих компаний

На прошлой неделе в городе-герое прошли традиционные выездные встречи начальников управлений административных округов с мурманчанами.

Начальник управления Октябрьского округа Павел Воронин и депутат Совета депутатов города Мурманска Елена Меркушова пообщались с жильцами дома 18 по ул. Коммуны. В ходе встречи жители отметили плохое качество уборки в подъезде и на прилегающей территории, а также попросили отремонтировать ограду палисадника и провести его благоустройство.

Кроме того, горожане обратили внимание на проблему зимней уборки снега: в холодное время года его складируют на зелёной зоне у дома, что наносит вред окружающей среде. Также было указано на неудовлетворительное состояние фасада здания и необходимость его ремонта

В Ленинском округе прошла встреча с жителями дома 1 по ул. Инженерной. Её провели начальник управления Вера Павлова и депутаты Совета депутатов города Мурманска Татьяна Ковалева и Артём Кузьмин. В ходе обсуждения жители озвучили ряд актуальных вопросов. Речь шла о благоустройстве придомовой территории и состоянии контейнерной площадки. Горожане подчеркнули необходимость ремонта межпанельных швов, кровли, входной группы и подъезда. Также поднимались вопросы ремонта детской площадки, отмостков и проезда, а ещё — обустройства парковки

Жители попросили установить освещение вдоль дороги по ул. Александра Невского, проложить тротуар по ул. Инженерной в направлении ул. Кирпичной, провести дератизацию в доме.

Помимо этого, участники встречи затронули вопрос заброшенного торгового павильона с открытым доступом в районе ул. Аскольдовцев. Поступили жалобы на качество работы управляющей компании, на необходимость модернизации детской площадки на ул. Вице‑адмирала Николаева, а также на содержание придомовых территорий и домов по ул. Свердлова, ул. Садовой и пр. Ивана Халатина.

В Первомайском округе начальник управления Александр Боянжу, депутат Совета депутатов города Мурманска Андрей Шишко и депутат Мурманской областной Думы Михаил Белошеев провели встречу с жильцами дома 4 по ул. Достоевского. В ходе беседы жители обратились с просьбами об уборке мусора на придомовой территории, установке скамейки на детской площадке и увеличении количества урн.

Жильцы дома 42 по ул. Баумана подняли вопросы, касающиеся ремонта подъезда и входной группы, а также проблему неработающего лифта. Кроме того, прозвучали предложения благоустроить территорию возле детской школы искусств.

Как отмечает администрация города Мурманска, все обращения находятся на контроле или решаются в оперативном порядке. Так, на прошлой неделе было восстановлено фасадное освещение на доме 27 по ул. Софьи Перовской. Закрашены несанкционированные надписи на фасаде дома 38/1 по ул. Шмидта. Закрыт доступ в заброшенный павильон около дома 31 по ул. Аскольдовцев.

