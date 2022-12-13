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Мурманская область. Арктика (16+)13.12.22 16:00

Продолжают поступать жалобы на недостаточное отопление в домах северян

На минувшей неделе Центр управления регионом Мурманской области зафиксировал 800 сообщений. Об этом сообщил на оперативном совещании областного правительства заместитель руководителя ЦУР Дмитрий Каменский.

Лидирующее место по количеству сообщений занял блок «ЖКХ». Продолжают поступать жалобы на недостаточное отопление в домах северян. При этом сообщения не носят массовый характер. Больше всего таких сигналов поступает из Мурманска, Североморска и Оленегорска.

Кроме того, большой резонанс вызвало сообщение жительницы посёлка Нижнее Луостари, которая рассказала в соцсетях о том, что проблема с протечкой межпанельных швов в её доме не решается уже несколько месяцев.

Администрация Печенгского округа изначально пообещала, что до 22 ноября межпанельные швы будут заделаны, однако материалов не хватило и срок перенесли на 15 декабря.

Мурманчане продолжали сигнализировать об отсутствии освещения лестницы от кинотеатра «Мурманск» к улице Старостина и проезду Связи. Городская администрация пояснила, что в связи с проведением капитального ремонта данной территории подключение освещения планируется 23 декабря.

В числе проблем с затяжным решением отмечено сообщение жителя посёлка Приречный, который рассказал, что к марту 2022 года в посёлке обещали заменить линии электропередачи с опорами. Администрация Печенгского округа ответила, что ремонт выполнен частично. Завершить оставшиеся работы планируют до 15 декабря.

«Прошу по упомянутым вопросам чётко контролировать сроки работ, которые устанавливаются контрактами. Минтрансу — отдельно обратить внимание на поворот с федеральной трассы на Луостари. Опоры освещения стоят, светильники тоже есть, а света нет. Прошу с этим разобраться. Нужно внимательнее реагировать на сигналы наших людей», — заключил губернатор Андрей Чибис.

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