Продолжают развиваться побратимские связи между Мурманском и Харбином

Побратимские отношения между городом-героем Мурманском и одним из крупнейших городов Китайской Народной Республики — Харбином служат прочным фундаментом для взаимовыгодного сотрудничества уже 9 лет.

Сегодня состоялась онлайн-встреча с представителями Канцелярии иностранных дел Харбина при участии заместителя губернатора Мурманской области Ольги Вовк, врип главы города Мурманска Ивана Лебедева.

Стороны обсудили ряд перспективных направлений для дальнейшего сотрудничества. В центре внимания оказались рыбохозяйственный сектор, сфера здравоохранения и туристический потенциал. Особое значение было уделено новым логистическим возможностям, связанным с развитием Северного морского пути, а также планируемым совместным культурным и экономическим мероприятиям.

– Не обошли вниманием и проект международного фестиваля ледяных фигур в Мурманске. Подобные события в Харбине проводятся ежегодно и привлекают туристов со всего мира. Китайские коллеги согласились поделиться опытом и поддержать организацию мероприятия в нашем городе, – рассказал Иван Лебедев, – Уверен, что тесное сотрудничество с Харбином продолжит открывать новые возможности для развития, обмена знаниями и укрепления двусторонних отношений.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30462&page=1