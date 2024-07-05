Продолжаются дорожные работы на автоподъезде к селу Териберка

В рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» на региональной автомобильной дороге «Автоподъезд к с. Териберка» продолжаются работы на объектах реконструкции участка км 10 – км 20 и капитального ремонта участка км 20 – км 35.

На участке капитального ремонта подрядчик приступил к устройству дорожной одежды: начались работы по устройству нижнего слоя дорожной одежды из щебеночно-песчаной смеси и укладке геокомпзитного материала «Армостаб».

Также после проведения маркшейдерских работ (вид геодезических работ), идет подготовка к дополнительным локальным буровзрывным работам.

На отдельных участках завершаются работы по устройству земляного полотна, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru