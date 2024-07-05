Продолжаются дорожные работы на участке федеральной автодороги Р-21 «Кола» на подъезде к Североморску

Строительство двухуровневой транспортной развязки на 20-ом километре обновлённой дороги подъезд к Североморску начато в 2023 году и стало вторым этапом реконструкции участка с 14-го по 19-й км.

Объект возводится на площадке со сложным рельефом, и значительная часть усилий строителей направлена на удаление скальной породы: буровзрывные работы, стартовавшие зимой минувшего года, продолжаются до сих пор, но уже близятся к завершению.

На сегодняшний день дорожники завершают удаление скальной породы, прокладывают водопропускные трубы, устраивают земельное полотно. На освобождённой от скалы территории почти на треть выполнена прокладка металлических водопропускных труб.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства, возведение транспортной развязки позволит безопасно распределить транспортные потоки при въезде и выезде из города, одновременно увеличив пропускную способность и безопасность подъезда к Североморску.

Напомним, в связи с продолжением активных строительно-монтажных работ с 20 июля по 30 сентября движение по участку с 19-го по 20-м км подъезда к Североморску (вблизи примыкания проспекта Героев-Североморцев) будет закрыто, проезд предусмотрен по временной схеме.

С оперативной ситуацией на федеральных трассах Мурманской области и Республики Карелия можно знакомиться в разделе официального сайта ФКУ Упрдор «Кола».

Фото: https://gov-murman.ru