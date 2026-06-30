Продолжаются дорожные работы в Ловозерском округе и Апатитах

В рамках народной программы «На Севере — жить!» в муниципалитетах полным ходом идут работы по обновлению улично-дорожной сети.

В Ловозерском округе в п.г.т. Ревда в этом году запланировано строительство тротуара на улице Умбозерской. Здесь для пешеходов появится не только безопасная зона, но и новые парковочные карманы у социальных объектов — МФЦ, прокуратуры и отдела полиции.

Активно ведётся ремонт тротуара на улице Кузина (на участке между домами №9 и №15). Специалисты уже приступили к обновлению дорожного покрытия. Помимо замены асфальта, проект включает монтаж современного освещения и адаптацию пешеходных переходов для маломобильных граждан.

Самым масштабным объектом стал капитальный ремонт улицы Спортивной в селе Ловозеро. Работы затронут территорию вокруг стадиона, чтобы привести в порядок зону отдыха и занятий спортом, сделав её соответствующей современным стандартам благоустройства.

В Апатитах в рамках народной программы «На Севере — жить!» в этом году ремонтируются улицы Ферсмана и Бредова.

На улице Бредова подготовительный этап уже завершен: подрядчики закончили замену инженерных коммуникаций и приступили к долгожданному обновлению асфальтового покрытия проезжей части. Параллельно развернуты работы на улице Ферсмана, где модернизация сетей стартовала 10 июня. Основной этап — капитальный ремонт дорожного полотна — начнется здесь сразу после финала переустройства подземных коммуникаций.

Кроме того, в 2026 году запланированы работы на участке от пересечения с улицей Космонавтов до дома 15 по улице Фестивальной.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570261/#&gid=1&pid=1