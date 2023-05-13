Продолжаются комиссионные выезды на объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

12 мая представители регионального Минтранса совместно с врио начальника «Мурманскавтодора» Дмитрием Игнатовым и инженерами отдела технического надзора учреждения выехали с проверкой на автодорогу регионального значения «Кола – Зверосовхоз». Данная дорога ремонтировалась выборочными участками и в разные годы.

В 2019 году участок автодороги «Кола – Зверосовхоз» стал одним из первых объектов, который было решено ремонтировать в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Ремонтные работы проводились выборочно на км 0+000 – км 5+800. Общая протяженность работ составила более 2 км.

В прошлом году был заключён контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Кола – Зверосовхоз на участке км 0+000 – км 4+000 (выборочно). Несмотря на то, что это объект 2023 года, подрядной организацией были мобилизованы силы для выполнения работ опережающими темпами ремонта, в 2022 году были завершены работы на данном объекте. Общая протяжённость ремонта составила 3,6 км – 64% от общей протяженности автомобильной дороги Кола – Зверосовхоз.

На дороге были выполнены следующие работы: устройство выравнивающего слоя, верхний слой дорожного покрытия обновлен асфальтобетонной смесью А16Вн, изготовленной в соответствии с новыми ГОСТами, расчистка площадей от кустарника и мелколесья, укрепление обочин грунтощебнем и устройство горизонтальной дорожной разметки с микростеклошариками. Гарантия на разметку составляет 6 месяцев, поэтому в этом году новая разметка будет выполнена в рамках нового контракта.

Дорога «Кола – Зверосовхоз» находится в удовлетворительном состоянии. Выявленные незначительные дефекты на участке ремонта 2019 года подрядчик устранит в рамках гарантийного обслуживания, отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru