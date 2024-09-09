Продолжаются комиссионные выезды с участием общественников на объекты дорожного ремонта в Мурманской области

На прошлой неделе в Североморске министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова совместно с главой ЗАТО г. Североморск осмотрела объект дорожного ремонта на улице Гвардейской, который ведётся в рамках реновации ЗАТО. В мероприятии также приняли участие председатель комитета Мурманской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации Артур Попов, член регионального исполкома общественного народного фронта в Мурманской области Роман Пономарев, а также представители муниципального заказчика и подрядной организации.

Участок ремонта является протяженным и проходит через весь «авиагородок». Работами предусмотрено обновление асфальтобетонного покрытия проезжей части участка дороги от Мурманского шоссе до конечного остановочного пункта, а также на участке проезжей части и тротуарах от дома №1 по ул. Гвардейской в сторону детского сада №7 и лицея №1, замена бортового камня, остановочных павильонов и восстановление наружного освещения.

«Работы проводятся огромные, этот участок очень важен для города, так как ведет и к таким социально-значимым объектам как детский сад и лицей, и к госпиталю от аэродрома. Неравнодушные граждане обращались с просьбой отремонтировать улицу Гвардейскую, глава региона Андрей Чибис поддержал эту идею, теперь мы видим, как активно идут работы», – прокомментировал Роман Пономарев.

В результате выполненных работ будет обновлено более 11 тысяч квадратных метров проезжей части и порядка 5 тысяч квадратных метров тротуаров, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/