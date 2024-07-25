Продолжаются комиссионные выезды с участием общественников на объекты нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

Министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова с рабочей группой осмотрела завершенные объекты, а также улицы, которые находятся в высокой степени готовности. В состав комиссии вошли: заместитель главы администрации города Мурманска – председатель комитета по развитию городского хозяйства Нерубащенко Никита, представители подрядных организаций, а также представители общественников в лице депутатов Мурманской областной Думы Артура Попова и Германа Иванова, и главы регионального исполкома общественного народного фронта в Мурманской области Максима Сахневича.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, первым объектом осмотра стала улица Папанина, на которой активно ведутся работы. На проезжей части уложен выравнивающий слой асфальта, подрядная организация продолжает работы по устройству тротуаров.

«Рад видеть обновление именно тротуаров, который у пешеходов очень востребован. Уже видно, что тротуары будут широкие, безопасные и удобные. Уверен, осенью учащиеся и их родители оценят это, когда пойдут на учебу в Мурманский политехнический лицей с комфортом и безопасностью», – прокомментировал Максим Сахневич.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, далее комиссия оценила завершенный ремонт на Нижне-Ростинском шоссе (участок ремонта от ул. Александра Невского до ул. Нахимова). В процессе ремонта подрядная организация обновила проезжую часть, укрепила обочины, установила новый бортовой камень и отремонтировала тротуары.

Проезды вдоль домов №№15, 18, 19, 21 по улице Капитана Орликовой и Михаила Ивченко пользуются жителями как альтернатива основным городским магистралям. Проезжие части требовали ремонта, о чем часто упоминали в своих обращениях жители. Теперь дорожное полотно обновлено, стоит новый бордюрный камень и для пешеходов сделаны тротуары с удобными съездами для колясок или велосипедов.

«Тротуары нравятся, очень продумано, тут школьники ходят, рядом 9 гимназия. Ну и качество – не жалуемся, все устраивает!», – поделилась жительница одного из домов на улице Ивченко, Ирина Сидорова.

«В этом году в Мурманске в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт 27 участков улично-дорожной сети. Дорожные работы идут активно, подрядчик идет в графике. Сегодня 9 объектов полностью завершены и 9 в высокой степени готовности», – Юлия Полиэктова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/