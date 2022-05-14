Мурманская область. Арктика (16+)14.05.22 16:00
Продолжаются работы по капитальному ремонту Мурманской городской поликлиники №1
В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения осуществляется капитальный ремонт поликлинического отделения Мурманской городской поликлиники №1 на ул. Карла Маркса, 52.
В настоящее время завершён ремонт кабинет врача-онколога, технического этажа, проведена замена оконных блоков.
До конца текущего года будет выполнен ремонт помещений процедурного кабинета, двух лестничных маршей, фасада, кровли, входной группы с устройством для маломобильнных групп населения, замена вентиляции, электросетей на общую сумму 57,9 млн рублей, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.
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Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
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Анна
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Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
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Д.О Вернер
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