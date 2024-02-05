Продолжаются работы по монтажу модульной амбулатории в Нивском

Модульная амбулатория Кандалакшской ЦРБ возводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение», региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения и стратегического плана «На Севере – жить» в п. Нивский (микрорайон Нива-2).

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, контракт на поставку и монтаж модульной амбулатории, возведение которой было запланировано на 2024 год, был заключен в 2023 году, что позволило приступить к монтажу раньше.

В рамках рабочего визита в Кандалакшский район с ходом работ по монтажу новой амбулатории ознакомился заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В настоящее время техническая готовность амбулатории составляет 25%. На объекте выполнены работы по сборке и обшивке каркаса здания амбулатории панелями. Заканчивается установка металлической кровли. Завершить работы на объекте в полном объёме подрядчик планирует до начала марта 2024 года.

Фото: https://gov-murman.ru