Продолжаются работы по монтажу новой модульной амбулатории в н.п. 27 км железной дороги Мончегорск-Оленья

Работы ведутся в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в 2022 году. Площадь амбулатории более 520 квадратных метров, её стоимость составляет более 90 млн рублей.

В настоящее время первичная медико-санитарная помощь жителям оказывается в Мончегорске, в 10 км от населенного пункта.

Строительство новой амбулатории позволит достигнуть приоритетной задачи программы модернизации первичного звена здравоохранения – обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи, организовать оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства граждан.

Техническая готовность объекта составляет 75%. Ведутся внутренние работы и благоустройство территории, сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru