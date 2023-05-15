Продолжаются работы по рекультивации санкционированной свалки ТКО в Заозерске

На объекте ведутся земляные работы по устройству пруда-накопителя, очистных сооружений ливневых стоков и пожарных резервуаров, дорог, осуществляется устройство дренажной системы фильтрата и изолирующего покрытия тела свалки. В ближайшее время ожидаются поставки очистных сооружений ливневого стока и плодородного грунта.

Работы выполняются в рамках национального проекта «Экология».

С ходом работ 11 мая ознакомились представители регионального министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, администрации ЗАТО Заозерск и заказчика работ МКУ «Управление городским хозяйством».

Как сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, в состав основных мероприятий для решения задачи по рекультивации свалки, предусмотренных проектом, входят: удаление массива отходов, выходящего за границы землеотвода, в утвержденные границы свалки; формирование тела свалки; устройство защитного экрана свалки; устройство системы газоудаления; устройство дренажной системы и резервуара для сбора фильтрата; устройство наблюдательных колодцев для экологического мониторинга; рекультивация земель.

Фото: https://gov-murman.ru