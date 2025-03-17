Как сообщает «Ространсмодернизация», ведётся монтаж металлоконструкций пункта управления транспортной безопасностью на станции «Выходной»; выполняется устройство фундаментов эксплуатационно-ремонтного пункта дистанции пути на станции «Мурмаши - 2», проводится отделка зданий контрольно-пропускных пунктов на станциях «Лавна» и «Выходной».

В рамках реализации проекта по комплексному развитию Мурманского транспортного узла продолжаются работы по строительству ближних железнодорожных подходов к порту «Лавна».

В настоящее время на объекте выполняются работы по укладке рельсошпальной решетки и стрелочных переводов на станции «Лавна». Как сообщает «Ространсмодернизация», ведётся монтаж металлоконструкций пункта управления транспортной безопасностью на станции «Выходной»; выполняется устройство фундаментов эксплуатационно-ремонтного пункта дистанции пути на станции «Мурмаши - 2», проводится отделка зданий контрольно-пропускных пунктов на станциях «Лавна» и «Выходной».

Напомним, что в рамках реализации проекта по строительству ближних железнодорожных подходов к порту «Лавна» предусмотрено устройство ж/д линии, протяженностью 46 км, 11 искусственных сооружений, а также 2-х тяговых подстанций.

Основная цель проекта — увеличение грузопотока и провозной способности Мурманского транспортного узла, а также ликвидация «узких мест» на железнодорожных подходах к морским портам Северо-Запада России.

Фото и видео: https://vk.com/clip-216904393_456240509