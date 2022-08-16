Продолжаются работы по установке новой модульной амбулатории в посёлке Североморск-3

В амбулатории посёлка Североморск-3 медицинскую помощь получают 1600 взрослых и 800 детей. Сейчас амбулатория находится в приспособленных помещениях, которые не соответствуют современным требованиям, в связи с чем было принято решение о строительстве нового здания.

Договор на поставку и монтаж модульной амбулатории был заключён в мае текущего года. Новое здание возводится в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения. Стоимость амбулатории составляет свыше 146 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, работы по поставке и монтажу амбулатории разделены на 5 этапов. Возводимый объект посетила заместитель министра здравоохранения Мурманской области Виктория Эрисе. На данный момент полностью исполнен 1 этап (подготовка земельного участка, монтаж инженерных наружных сетей, контура заземления с внешним заземлителем), 2 этап (поставка и монтаж модульной амбулатории на основание) подходит к концу и будет сдан до конца текущей недели.

«Мы обязательно контролируем ход выполнения работ на всех объектах программы модернизации первичного звена здравоохранения. Работы идут даже с опережением графика. Надеемся, что к концу года жители посёлка Североморск-3 уже будут получать медицинскую помощь в комфортных современных условиях», – подчеркнула заместитель министра здравоохранения Мурманской области Виктория Эрисе.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/