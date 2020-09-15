Продолжаются работы по восстановлению основного железнодорожного пути в столицу Заполярья

Строительство нового моста через реку Кола взамен обрушившемуся в июне мостового перехода планируется завершить к 1 октября этого года.

Авария стала настоящим испытанием и для жителей, и руководства региона, так и для железнодорожников. Учитывая тот факт, что данный мост являлся единственной ж/д артерией, соединяющей столицу Заполярья с «большой землей», работы по восстановлению сообщения находились на особом контроле и требовали внушительных ресурсов, как временных, так и человеческих.

Специалистам в прямом смысле слова пришлось сооружать новый мост и всё это в кратчайшие сроки.

В настоящее время основная часть работ выполнена. Производится обустройство железнодорожной инфраструктуры и наладка контактной сети. Стоит отметить, что работы ведутся круглосуточно и точно в срок.

Напомним, до открытия нового мостового перехода через реку Кола железнодорожное сообщение между материковой частью России и Мурманском организовано по альтернативной ветке через станцию Выходной.