Продолжаются работы в рамках плана «На Севере – жить» в Мончегорске

В рамках плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, в Мончегорске на проспекте Металлургов продолжаются дорожные работы.

Подрядчик уже приступил к асфальтированию дороги от площади Революции до памятника Защитникам Заполярья.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, дорога по проспекту Металлургов является одной из центральных в Мончегорске, которая ведёт через детскую поликлинику и музей цветного камня, основанный по инициативе советского геолога Владимира Дава, к Ленинградской набережной.

Напомним, что в рамках плана «На Севере – жить» на проспекте Металлургов уже завершена замена ливневой канализации и колодцев, а также заасфальтирован переулок Нагорный.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/